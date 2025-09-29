メッツのピート・アロンソ内野手（３０）が今季終了後のオプトアウト権を行使し、ＦＡ市場に出る意向を示した。チームが２８日（日本時間２９日）のマーリンズ戦に完封負けを喫し、ポストシーズン進出を逃した直後の表明。７年在籍したチームを離れる決断は「史上最大のオプトアウト」とも評され、ニューヨークのみならず全米に大きな衝撃を与えている。打率２割７分２厘、３８本塁打、１２６打点をマークし、通算２６４本塁打で