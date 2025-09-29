キックボクシングフェス「ＧＯＡＴ」旗揚げ戦（１０月３０日、東京・後楽園ホール）の会見が２９日に都内で行われ、参戦が決まった元ＲＩＳＥフライ級王者の那須川龍心（１９）が意気込みを語った。今回旗揚げされる「ＧＯＡＴ」は各団体から選手が出場する「イベント」として行われ、大会２日後の１１月１日には午後４時からテレビ東京系列全国６局ネットで放送される。龍心は、元ラジャダムナンスタジアム認定バンタム級王者