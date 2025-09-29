高石あかり主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、濱正悟の出演が決定した。吉沢亮演じる錦織友一の友人役を演じる。濱が連続テレビ小説に出演するのは、『舞いあがれ！』以来2度目となる。【写真】『ばけばけ』注目キャスト＆相関図本作は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。濱正悟が演じるのは庄田多吉。松江の秀才で、錦織友一の