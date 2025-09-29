俳優の濱正悟が２９日、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」で、吉沢亮演じる錦織友一の友人役で出演することが、同局から発表された。松江の秀才で「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する庄田多吉役に「『舞いあがれ！』ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにＢＫ（ＮＨＫ大阪）に舞いもどることができてうれしいです！」と喜んだ。「ばけばけ」の脚本を読んで、大真面目なのにどこかおかしく、