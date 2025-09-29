女優のエマ・ワトソン（３５）は、Ｊ・Ｋ・ローリング氏（６０）が「キャンセル」されることを望んでいないという。２０２０年、ローリング氏のトランスジェンダー嫌悪的なツイートに対し、トランスジェンダーの権利とＬＧＢＴＱコミュニティへのサポートを表明していたエマだが意見が異なることを理由に映画「ハリー・ポッター」での素晴らしい思い出が色褪せるわけではないと