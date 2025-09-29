メジャーリーガーの金慧成（キム・ヘソン、27、LAドジャース）と李政厚（イ・ジョンフ、28、SFジャイアンツ）が共にシーズン最終戦で活躍し、有終の美を飾った。最年長の金河成（キム・ハソン、30、アトランタ・ブレーブス）は無安打に終わったが、移籍後に反転に成功し、今後の期待を高めた。29日に行われたメジャーリーグ（MLB）最終戦で、金慧成はシアトル・マリナーズとのアウェー戦に8番・二塁手で先発出場し、本塁打を放った