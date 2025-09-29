【新華社瀋陽9月29日】中国遼寧省瀋陽市と黒竜江省佳木斯（ジャムス）市を結ぶ瀋佳高速鉄道の瀋白（瀋陽市−吉林省延辺朝鮮族自治州安図県二道白河鎮）区間が28日に開業し、両方向の一番列車がそれぞれ遼寧省の撫順駅と吉林省の長白山駅から出発した。同区間は全長430キロ、設計時速350キロで、開業により北京から長白山までの所要時間が4時間33分に、瀋陽から長白山までは1時間53分に短縮され、長白山が北京の「半日経済圏」に