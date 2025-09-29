フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が29日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に出演。夫で競輪選手の新田康仁（51）との生活について語った。競輪選手は全国のレース場を転々とするため、家には「ほとんどいない」と言い、「八百長対策で。4、5日連絡とれない。子供の身に何か起きた時に相談できない」と話した。「1回ものすごい大きい事故があって。骨盤骨折したことがあって、レース中に