女優の高島礼子（61）が29日、自身のインスタグラムを更新。1人ラーメンショットを披露し、注目を集めている。「1人ラーメン」と書き出した高島。ラーメンを前にした自撮りを公開し、「友人の舞台鑑賞の後、お腹空いて」と説明した。「その後、徒歩帰宅。食べたら動く」と歩いて帰宅したことも明かした。ラーメン以外にもパンケーキとの自撮りも披露し、ハッシュタグで「ひとり」「食べたら動く」「パンケーキ」と付け加えて