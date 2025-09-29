NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。楽天は6選手を入れ替えました。1軍登録されたのは、中込陽翔投手、吉納翼選手、吉野創士選手の3人です。一方、抹消となったのは前日先発した藤井聖投手のほか、渡邊佳明選手、小郷裕哉選手の計3人となっています。チームは今季残り5試合。29日と30日にビジターゲームを戦ったあと、10月3日から5日にかけて本拠地・楽天モバイルパークで最後の3連戦が組まれています。