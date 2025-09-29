トヨタ自動車といすゞ自動車は29日、水素で走る燃料電池車（FCV）路線バスの実用化に向け、共同開発を進めることで合意したと発表した。それぞれのノウハウを持ち寄り、コスト削減を図る。2026年度からいすゞとトヨタグループの日野自動車による共同出資会社「ジェイ・バス」が宇都宮工場（宇都宮市）で生産する。トヨタは脱炭素化の取り組みとして、FCVに力を入れており、今回は燃料電池システムを担う。18年にFCVバス「SORA