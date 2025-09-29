日本野球機構（ＮＰＢ）が２９日、予告先発を発表。巨人・田中将大投手が３０日の中日戦（東京ドーム）で先発することが決まった。２００勝に王手をかけてから３連敗。シーズンの今季ラスト登板となる見通しで、記録達成がなるか注目される。チームは前日に３位が決定。試合後に阿部監督は残り２試合の先発投手について「３位が確定したので、ちょっともう一回、考えます」と話していた。