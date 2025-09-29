元財務官僚で信州大特任教授の山口真由氏が２９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。ともに自身の問題から騒動となっている群馬県前橋市の小川晶市長と静岡県伊東市の田久保真紀市長との“違い”について私見を述べた。番組では、市幹部職員の既婚男性と１０回以上ラブホテルで密会していたものの「男女関係」を否定している小川市長に対して、市議会側が意見書を提出して回答を求めていることを伝えた