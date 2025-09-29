歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。放送日に75歳の誕生日を迎えた歌手の内藤やす子を祝福した。松山は番組内で放送日当日に誕生日を迎えたアーティストを祝福した上で、代表曲を放送するのが恒例となっている。松山は「内藤やす子さんが今日誕生日、1950年生まれで、昭和25年。俺より5つ年上なんですけどね」と切り出した上で「彼女のボーカルはな、また立派なもんで」と絶賛