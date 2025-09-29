犬のケガに繋がる『危ない床』 1.滑りやすい 犬の足裏には硬い肉球があり、スパイクになる爪を地面に食い込ませることで歩いています。足元がツルツルして引っかかるところがないと、滑りやすくなって危険です。 犬が滑りやすくて危険な床として代表的なのがフローリングです。管理がしやすいので住宅にはよく使われています。 犬はフローリングの上では転倒しないように常に気を遣うことになり、長期間生活して