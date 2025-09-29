55号を放ち、MVPの最有力候補に挙がる大谷翔平(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平は現地時間9月28日に敵地で行われたマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席に、キャリアハイとなる55号本塁打を放った。レギュラーシーズン最終戦でも強烈な存在感を見せた。4点リードの7回二死無走者。相手左腕ゲーブ・スパイアーと対峙した大谷は、2ストライクと追い込まれてからの3球目、内角高めの95マイル（約153キロ）を豪