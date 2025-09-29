健康で長生きするためには、どんなことに気を付けたほうがいいか。産業医の角田拓実さんは「週15時間以上の残業をしている人は突然死のリスクがあがるといわれている。食習慣や睡眠時間の乱れにつながるので注意してほしい」という――。※本稿は、角田拓実『40代からはじめるあなたの予防医学健康診断で「突然死」は9割予測できます！』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／koumaru※写真はイメージで