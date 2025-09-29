Uber Eats Japanは、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment、オートバイウェアブランド・KOMINEとタッグを組み、Uber Eatsの配達パートナー限定デザインのジャケットを制作した。Uber Eatsの配達パートナー限定デザインのジャケットこのジャケットは、同社が「ファッションを通じて配達時の安全意識を高めたい」という思いから、藤原ヒロシ氏に制作を依頼し実現した。右袖にはアイコニックなサンダーボルトのリフレクタープリント、左胸