トヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」に反響殺到！トヨタの欧州法人は2025年6月2日、新型コンパクトSUV「アイゴX GRスポーツ」を発表しました。日本の道路事情にも適したサイズ感の同車について、日本でも様々な反響が寄せられています。トヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」に反響殺到！【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」です！（33枚）アイゴXは、2005年に初代モデルがデビューした「アイゴ」の