LINEヤフーは、「Yahoo!天気」アプリのユーザー参加型の投稿機能「みんなの投稿」モードに写真投稿機能を新たに追加した。 写真投稿の方法は、「雨雲レーダー」最下部のモード切りかえボタンで「投稿」をタップ。次に表示地域の「みんなの投稿」が表示され、投稿する場合は「投稿する」ボタンをタップ。 最後に投稿画面の「写真を追加」を選択すると、カメラやライブラ