ダイハツ工業が生産を終了する「コペン」の現行モデルダイハツ工業は29日、軽自動車の2人乗りスポーツカー「コペン」の現行モデルの生産を、2026年8月末で終了すると発表した。国土交通省が定める法規への対応や供給を受ける部品の状況などを見据えての判断だという。「再びコペンを世の中に送り出せるように、さまざまな準備と検討を重ねている」としている。コペンは、電動で屋根を開閉できるスポーツカーとして02年に発売。