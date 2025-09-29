男性がクマに襲われた札幌市西区の平和丘陵公園の現場近くから中継です。閑静な住宅地のすぐ隣にあるこちらの公園の滑り台付近で、男性がクマに遭遇して襲われました。札幌市役所は事故発生以降、連日周辺を調査していますが、まだクマは見つかっていません。けさ、付近に住む方にお話を伺いましたが、子どもを外で遊ばせられない、ゴミ捨てに行くのも怖いなど不安な声が聞かれました。実際に私もけさこの辺りを歩いてみましたが、