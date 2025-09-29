航空自衛隊は全国で見合わせていたF2戦闘機の訓練飛行をきょうから再開すると発表しました。森田雄博 航空幕僚長「引き続き、事故原因の究明と再発防止に全力を挙げるとともに、今後の航空自衛隊機の飛行に際し、安全確保に万全を期してまいります」F2戦闘機をめぐっては、先月、茨城県の百里基地に所属する機体が訓練中に墜落する事故が発生し、航空自衛隊は全国でF2戦闘機の訓練飛行を見合わせていました。事故当時、機体を