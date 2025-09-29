アメリカ中西部・ミシガン州の教会へ男が車で突っ込んだ後、発砲し、少なくとも4人が死亡、8人が負傷しました。事件があったのは、ミシガン州グランドブランにある「末日聖徒イエス・キリスト教会」＝モルモン教の教会です。地元警察によりますと、28日午前、教会の正面のドアに車が突っ込んだ後、車を降りた男が銃撃を始めました。その後、男はガソリンをまいて火を放ち、教会は全焼しました。男はミシガン州に住むトーマス・サン