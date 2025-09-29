◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽巨人横川凱投手▽阪神伊原陵人投手▽広島常広羽也斗投手▽広島高太一投手▽ヤクルト奥川恭伸投手▽ヤクルト石川雅規投手▽ヤクルト高橋奎二投手▽ヤクルト山田哲人内野手▽ヤクルト川端慎吾内野手▽ヤクルト塩見泰隆外野手▽中日柳裕也投手▽中日大野雄大投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ