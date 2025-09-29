２９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた一件を報じた。番組では、市議会側が意見書を提出し、小川市長の回答を求めるという最新の動きを報じた。それを受けてコメンテーターで出演の元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏は「私はここは徹底的に小川市長の側に立ってみようと思って考えて