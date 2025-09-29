◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）７日に閉幕した全米の車いすテニスで、シングルス史上３人目の生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（東海理化）が、圧倒的な完封劇で優勝だ。世界ランキング２１位で第２シードの荒井大輔（ＢＮＰパリバ）に６−０、６−０の５９分で大会３連覇を飾