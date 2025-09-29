9月21日、東京・国立競技場で開催された世界陸上の最終日に、天皇皇后両陛下と愛子さまが臨席された。天皇ご一家は午後8時半ごろ、会場の貴賓席に到着。雨が強く降り、女子走り高跳びや男子円盤投げが一時中断となるなどハプニングに見舞われたが、天皇ご一家がサプライズで登場すると会場は一気に熱気を取り戻した。【写真】雅子さまの水彩画のような紫色のスカーフ、愛子さまのライトグリーンのワンピース全身コーデを見る。他