◇MLBカブス2-0カージナルス(日本時間29日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が今季レギュラーシーズン最終戦でカージナルス戦に「5番・ライト」でスタメン出場。5回に32号ソロホームランを放ちました。両者無得点の5回、左腕ジョン・キング投手のカーブをとらえ、レフトへの32号ソロ。26日に28、29号を放って以降、4試合で5本目のアーチを記録しました。チームも2-0で勝利。今季の通算成績を92勝70敗でナショナルリー