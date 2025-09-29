中国の習近平国家主席【北京共同】中国共産党は29日、習近平総書記（国家主席）が主宰する中央政治局会議を開き、重要会議の第20期中央委員会第4回総会（4中総会）を10月20〜23日に北京で開催すると決めた。新華社が報じた。策定を進めている中期経済目標、第15次5カ年計画（2026〜30年）を中心に議論する。トランプ米政権と貿易摩擦や安全保障で対立する中、効果的な政策を盛り込めるかどうかが焦点。5年に1度の共産党大会を2