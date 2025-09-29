千葉・鎌ケ谷市で幼稚園バスが住宅に突っ込み、運転手の男性が死亡したほか、職員と園児あわせて10人が病院に搬送されました。29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷の路上で「幼稚園の送迎バスが家に突っ込んだ」と目撃者から通報がありました。警察によりますと、送迎中の幼稚園バスが走行中に対向車線側にはみ出し、道路沿いの住宅のフェンスに突っ込んだということです。この事故で、運転手の40代の男性が搬送先の病院で死亡が確認