福岡南署は29日、福岡市南区中尾1丁目の公園内で28日午後2時50分ごろ、小学生女児が遊んでいたところ見知らぬ男から「くすぐりが効くかラインで調査しています」と声をかけられ、携帯電話を見せに近づいてくる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代くらいで身長175程度。黒髪短髪、眼鏡なし、青色タンクトップ、七分丈ズボン着用、白と黒の自転車に乗車。