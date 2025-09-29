第2回リランキングで24位に入り、今シーズン残り6試合の出場権を（日本女子オープン、TOTOジャパンクラシック、JLPGAツアーチャンピオンシップリコー杯を除く）の出場権を手にした篠崎愛。身長157センチ、体重48キロと細身ながらも、ドライビングディスタンスは244.83ヤードで26位（9/29時点）と、飛ばしに定評がある。初優勝が待たれる彼女のスイングをプロコーチの平尾貴幸氏に解説してもらった。【連続写真】タテに上げたクラブ