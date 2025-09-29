菅沼菜々のマネジャーが公式インスタグラムを更新。車で長距離移動をする途中、休憩時間に見せた菅沼のさりげないポーズを捉えた写真を公開した。【写真】長距離移動中に見せた菅沼菜々の「よくわかんないポーズ」【管沼菜々マネジャーの公式Instagramより】この投稿にはハッシュタグを添えて6つの文が並べられただけだった。その一つ目は「#よくわかんないポーズ」。メガネをかけた菅沼は椅子に座ると視線を横に向けながら、テー