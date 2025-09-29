＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇29日◇東名カントリークラブ（静岡県）＞29日、国内女子ツアー「スタンレーレディスホンダ」（10月10〜12日/静岡県・東名カントリークラブ）に、米ツアーを主戦場にする渋野日向子が出場すると大会事務局が発表した。【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに同週に開催する米国女子ツアー「ビュイックLPGA上海」は現時点でウェイティング8番手のため出場が厳しく、主催者推薦で日本ツアー