「DOMOTO」の堂本剛(46)が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。自身の交友関係を明かした。この日は堂本の後輩や親しい人物がVTRで登場。SixTONESジェシー、亀梨和也に続き、ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIも登場した。SKY-HIは堂本について、雑誌の対談をきっかけに親交が始まったことを明かし「急に電話してくれる。音沙汰なしに急にくる」とぶっちゃけた。VTRを見ながら堂本は「