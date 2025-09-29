ソフトバンク・周東（球団提供）ソフトバンクの周東が29日、出場選手登録を外れた。18日の日本ハム戦で背中に投球を受けた影響で、21日から欠場していた。今季は96試合で打率2割8分6厘、3本塁打、36打点。35盗塁をマークし、3年連続となる盗塁王のタイトルを争っている。また、6月中旬に登録を外れ、上半身の不調を訴えていたオスナが、30日の日本ハム戦から合流する。