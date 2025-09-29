陸上自衛隊は29日、東富士演習場（静岡県）で10月7日に多連装ロケットシステム（MLRS）の射撃訓練をすると発表した。弾が演習場内を通る国道469号を越えるため、30分間通行止めにする。国内で公道を規制して射撃訓練をするのは、自衛隊の管理施設では初めて。陸自によると、訓練は第2特科団（大分県）が実施。弾頭に炸薬が入っておらず、爆発しない演習弾を使用する。国道の南側から北側に向け6発撃つ予定となっている。訓練日