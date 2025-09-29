日本テレビの定例社長会見が２９日、都内の同局で行われた。同社は国分太一による一連の騒動を受けて設置したガバナンス評価委員会による「最終意見書」を公表し、福田博之社長は「一連の対応について、委員会からは人権擁護の観点からは適切な対応だったと言える一定の評価をいただきました」とした。日本テレビは６月２０日に緊急記者会見を開き、国分が過去に複数のコンプライアンス違反があったことを受け「ザ！鉄腕！ＤＡ