大分県宇佐市で29日午前、高齢男性が自転車ごと水路に転落しているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡しました。 【写真を見る】高齢男性が自転車ごと水路に転落深さ40センチ、病院搬送も死亡確認大分 29日午前11時前、宇佐市高森で通行人から「男性が自転車ごと水路に落ちている」と110番通報がありました。 男性は意識不明の重体で市内の病院に運ばれましたが、午後0時半過ぎに死亡が確認されました。 警察により