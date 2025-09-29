自民党総裁選（１０月４日投開票）に出馬している小泉進次郎農水相が２９日、都内で老人ホームの視察を行った。視察後、報道陣の取材に答えた小泉氏は「今日の現場の介護、そして医療、看護、福祉、教育、こういった現場の方々の処遇を改善することは、私が総理総裁になった暁には補正予算の中で物価高対策をやっていきますので、そこで処遇の改善につながることをやっていきたい」と意気込んだ。社会保障費の増大は避けられ