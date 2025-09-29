サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍し、日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）選手（27）が2025年9月24日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と過ごすプライベートショットを披露した。「あっつい中よく頑張りました〜」塩越選手は、「わんちゃんのモデルのお仕事お待ちしてます」と呼びかけ、愛犬との笑顔ショットなど6枚の写真を投稿。「あっつい中よく頑張りました〜」とつづり、