自民党総裁選の5候補が2025年9月28日夜、ドワンゴが主催した中高生との討論会に出席した。この会の途中、「国会議員になってみて良かったと思った瞬間はなんですか」と質問した学生に対し、茂木敏充前幹事長が「本音」を明かし、会場が笑いに包まれる場面があった。茂木氏「あの〜...そんなにないよ」ドワンゴの発表によると、先述の討論会「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」には約30人の中高生が出席。茂木氏を含む5候補と