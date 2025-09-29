娘が生まれ、幸せな日々が始まるはずだった悠。ところが産後で疲弊する妻と、デリカシーのない言葉を浴びせる実母との間で板挟みになり…。■子どもの頃から母親が苦手で…「駅まで送るから」といって、悠は母親に帰ってもらいました。悠は、結婚したら母親から解放されると思っていたのですが…そんなある日、玄関のチャイムが鳴り、出てみると。■ついに妻が限界に！悠の親戚一同が集まる法事の日がやってきました。「授乳の時間