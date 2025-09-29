米連邦政府機関閉鎖警戒のドル売りが重石＝東京為替概況 ドル円は先週木曜日、金曜日と149円90銭台を付けたが、150円00銭手前の売りに上値進行を阻まれた。米国市場で週末前のポジション整理もあって149円40銭台まで下げ、149円50銭近辺で先週の取引を終えた。週明けも同水準でスタートした後、いったん149円63銭を早朝に付けたが、その後一転してドル売りとなった。 2025年米会計年度（2024年10月から2025年9