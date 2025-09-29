日本ハムは２９日、２年連続で出場するクライマックスシリーズ（ＣＳ）に向け「真剣勝負の特別試合」を開催することを発表した。１０月１１日から始まるＣＳファーストステージ・オリックス戦（エスコン）に向け、１０月７、８日の２日間で紅白戦を行う。チケットも発売し、エスコンに観客を入れて開催する。両日とも午後１時試合開始で６回前後を予定している。新庄監督は、９月２７日の試合前に、「クライマックスは調子のい