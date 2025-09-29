【これからの見通し】金曜日の米雇用統計を視野に、月替わり週が始まる 今週は金曜日に発表される米雇用統計がメインイベントとして注目される。それを控えて、あすにはＪＯＬＴＳ求人件数とコンファレンスボード消費者信頼感指数、水曜日にはＡＤＰ雇用者数とＩＳＭ製造業景気指数、木曜日には新規失業保険申請件数と製造業新規受注など一連の米経済指標発表が散りばめられている。 先週は米ＧＤＰ確報値の上方