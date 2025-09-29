ドル円１４８．８５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は148.85近辺、ユーロドルは1.1720近辺で推移している。週明けの東京市場では、米政府閉鎖への警戒感からドルが売られている。ユーロドルは1.17台前半で、ポンドドルは1.34割れ水準から1.34台前半へと小高く推移。また、クロス円は円高方向に傾斜している。ユーロ円は175円付近から174.50割れへ、ポンド円は2