２８日、Ｇ８１６６号列車の車内で、一番列車の記念冊子を見せる乗務員。（長春＝新華社記者／張楠）【新華社瀋陽9月29日】中国遼寧省瀋陽市と黒竜江省佳木斯（ジャムス）市を結ぶ瀋佳高速鉄道の瀋白（瀋陽市−吉林省延辺朝鮮族自治州安図県二道白河鎮）区間が28日に開業し、両方向の一番列車がそれぞれ遼寧省の撫順駅と吉林省の長白山駅から出発した。同区間は全長430キロ、設計時速350キロで、開業により北京から長白山までの