昨年9月29日に老衰で亡くなった声優の大山のぶ代さん（享年90）を偲ぶ会が29日、都内でしめやかに営まれた。【写真】会場に飾られた写真や思い出の品々偲ぶ会には関係者約250人が参列。黙祷で始まった偲ぶ会は、大山さんのマネージャー・小林明子氏が生前後見人としてあいさつした。発起人の毒蝮三太夫のほか、親交の深かった野村道子、野沢雅子などが弔事を読み、大山さんを偲んだ。毒蝮が急きょ十朱幸代をマイク前に呼び、2